Путин поручил максимально быстро поднять мазут со дна Черного моря

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Владимир Путин во время совещания с членами правительства поручил максимально быстро поднять мазут со дна Черного моря.

"Мы с вами обсуждали. Что это такое? Там все лежит как мина замедленного действия. Ждать, когда там дырка появится? Надо думать над тем, как поднять это все, что на дне лежит", – подчеркнул российский лидер.

Черноморские пляжи и морские воды оказались загрязнены мазутом после крушения танкеров в Керченском проливе – "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", которое произошло в декабре 2024 года.

В Краснодарском крае и Севастополе действует режим ЧС федерального уровня. В Крыму же введен режим ЧС регионального характера.

Кроме того, 13 февраля Арбитражный суд Краснодарского края оштрафовал компании "Кама Шиппинг" и "Волгатранснефть", которые являются судовладельцами "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" соответственно. Танкеры обеих организаций подпали под нарушение технических регламентов.

