Судовладелец назвал ветроволновую нагрузку причиной крушения "Волгонефть-239"

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Крушение танкера "Волгонефть-239" произошло из-за ветроволновой нагрузки на корпус. Об этом во время заседания суда заявила Ольга Паутова, представляющая интересы судовладельца танкера – ЗАО "Волгатранснефть".

"Причиной крушения "Волгонефть-239" стала ветроволновая нагрузка, превысившая конструктивные способности корпуса судна", – цитирует ее ТАСС.

В ходе заседания судья также озвучил довод судовладельца о возникновении инцидента вследствие задержки фрахтователем срока разгрузки танкера. В качестве примера приводится переписка, где судовладелец сообщает о возможном ухудшении погодных условий, чтобы ускорить разгрузку танкера.

Кроме того, компания настаивает на отсутствии связи между вменяемым нарушением технических регламентов в части движения судна вне сезона плавания и наступившим последствием. Так, для судна была разработана техническая документация на переход через Керченский пролив, а сам переход танкер осуществлял по указанию портовых служб.

В свою очередь, гособвинитель утверждает, что 30 ноября судно не предоставили на освидетельствование. В результате было приостановлено действие квалификационных документов. В совокупности все перечисленное составляет объективную сторону состава преступления о нарушении технических регламентов, так как создает угрозу жизни и здоровью экипажу, а также окружающей среде.

Черноморские пляжи оказались загрязнены мазутом после крушения танкеров в Керченском проливе – "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" в декабре 2024 года.

В конце января специалисты приступили к демонтажу части танкера "Волгонефть-239" после окончания откачки мазута с его кормовой части. Работы завершатся к 31 марта.