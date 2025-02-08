Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Ликвидация последствий выброса мазута в Севастополе приостановлена из-за холода, рассказал губернатор города Михаил Развожаев.

"Накануне на ликвидации последствий в городе продолжила работать группировка от Севастопольской городской территориальной подсистемы РСЧ. Из-за холода работы на пляжах приостановили, однако продолжился вывоз загрязненного грунта", – говорится в его телеграм-канале.

Из-за погоды волонтеров временно к работе не привлекают. 7 февраля с северного побережья вывезли 0,96 тонны загрязненного грунта. Всего за все время убрали 650,034 тонны грунта. 13 птиц находятся на реабилитации в ветклинике.

Черноморские пляжи оказались загрязнены мазутом после крушения танкеров в Керченском проливе – "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", которое произошло в декабре 2024 года.

В Краснодарском крае и Севастополе действует режим ЧС федерального уровня. В Крыму же введен режим ЧС регионального характера.

31 января специалисты приступили к демонтажу части танкера "Волгонефть-239" после окончания откачки мазута с его кормовой части. Работы завершатся к 31 марта.

