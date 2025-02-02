Повторные выбросы мазута обнаружены на пляже Кубани

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Повторные выбросы мазута были обнаружены на пляже в селе Витязево Краснодарского края, сообщила пресс-служба оперштаба региона.

Их нашли на береговой линии пляжа в селе Витязево Мостовского района, уточнили представители властей. Специалисты уже приступили к работам по их уборке, подчеркнули представители властей.

Планируется, что в первую очередь будут собраны мелкие фракции, расположенные ближе всего к воде. После этого специалисты возобновят очистку пляжа с помощью просеивающих лопат.

Черноморское побережье оказалось загрязнено мазутом после крушения танкеров в Керченском проливе – "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", которое произошло в декабре 2024 года.

В Краснодарском крае и Севастополе действует режим ЧС федерального уровня. В Крыму же введен режим ЧС регионального характера.