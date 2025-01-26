Кабмин РФ выделил 1,5 млрд рублей на ликвидацию последствий ЧП в Керченском проливе

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Правительство России выделило из своего резервного фонда 1,5 миллиарда рублей, которые будут потрачены на ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов в Черном море. Соответствующая информация опубликована в телеграм-канале кабмина.

Уточняется, что средства перечислят в бюджет Краснодарского края. На эти деньги власти региона должны будут провести ликвидационные мероприятия, в том числе работы по утилизации и обезвреживанию песка, который оказался загрязнен мазутом, и восстановление пляжей.

Кабмин принял это решение в ходе заседания правительственной комиссии для координации работ по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов.

Часть российского побережья Черного моря оказалась загрязнена мазутом после крушения танкеров в Керченском проливе – "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". В связи с этим в Краснодарском крае и Севастополе действует режим ЧС федерального уровня. ЧС регионального характера введен в Крыму.

Откачка мазута из кормовой части танкера "Волгонефть-239" была полностью завершена 25 января. Специалисты смогли сделать это раньше срока. Всего в период с 19 по 25 января рабочим удалось откачать около 1,5 тысячи тонн мазута, им заполнили 20 железнодорожных цистерн.

Проект по утилизации кормовой части танкера будет готов до конца января. Планируется, что судно уберут из акватории до апреля.