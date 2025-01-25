После крушения танкеров обследовано 5 тыс кв км Черного моря

Фото: mchs.gov.ru

Специалисты обследовали 5 тысяч квадратных километров акватории Черного моря после крушения двух танкеров, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

За сутки специалистам удается осмотреть свыше 420 квадратных километров, уточнили в министерстве. К процессу мониторинга обстановки в море и обследования затонувших частей танкеров привлекли 26 судов.

Кроме того, на этим работают водолазные группы МЧС. Так, пециалисты уже обследовали и собрали нефтепродукты в районе причала Витязево. Со дна удалось поднять более 1,4 тысячи килограммов мазута.

Вместе с тем специалисты продолжают очищать от нефтепродуктов пляжи. К настоящему моменту в общей сложности удалось собрать 173,5 тысячи тонн загрязненного грунта, при этом большая часть находилась в Краснодарском крае. Там удалось обследовать 265 километров береговой линии.

Специалисты также опять зафиксировали незначительные выбросы мазута. Они произошли между мысом Панагия и Центральным пляжем Анапы.

Часть российского побережья Черного моря оказалась загрязнена мазутом после крушения танкеров в Керченском проливе – "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". В связи с этим в Краснодарском крае и Севастополе действует режим ЧС федерального уровня. ЧС регионального характера введен в Крыму.

Владимир Путин потребовал от российских властей приложить все возможные усилия, чтобы прекратить утечки мазута из подтопленных танкеров в Черном море. Более того, президент попросил начать основные работы по минимизации ущерба от разлива мазута в Черном море до повышения температура воды.