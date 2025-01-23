Росприроднадзор рассчитает ущерб природе от разлива мазута примерно за 3 месяца

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Росприроднадзор рассчитает ущерб, нанесенный природе в результате разлива мазута, примерно за три месяца. Ведомство выставит его в суде виновникам загрязнения, заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов в рамках совещания с Владимиром Путиным. Его слова приводит ТАСС.

По словам министра, полноценно оценить вред, который был нанесен животному миру и природным экосистемам, удастся только после ликвидации всех выбросов мазута. Это связано с тем, что Росприроднадзор основывает свои отчеты на данных о фактическом загрязнении окружающей среды, а региональные власти берут за основу количество и видовой состав животного мира.

При этом, по предварительным данным, предстоит восстановить 280 гектаров пляжей на Кубани. Для этого будет необходимо около 840 тысяч "кубов" песка. Это количество вчетверо превышает те масштабы, которые специалисты вывезли на данный момент, указал Козлов. По его мнению, такие меры позволят сделать пляжи даже лучше, чем они были до загрязнения.

По словам главы ведомства, в дальнейшем три затонувшие части танкеров в Керченском проливе нужно будет либо поднять, либо полностью откачать из них мазут. Он также отметил, что оставаться готовыми к форс-мажорам важно при любом развитии событий.

"То есть места утилизации должны быть свободны и готовы принять потенциальную новую партию отходов", – уточнил министр.

При этом к настоящему моменту специалисты откачали с кормовой части танкера "Волгонефть-239" свыше 1,1 тысячи тонн мазута. На сегодняшний день внутри обломков судна остается 300 тонн груза, указал вице-премьер России Виталий Савельев. Предполагается, что закончить процесс очистки мазута из кормы удастся уже на следующей неделе.

Вместе с тем сотрудники водолазных подразделений МЧС и Морспасслужбы обнаружили скопления мазута на дне и в толще воды Черного моря. Однако на данный момент метод по его сбору не определен, доложил, в свою очередь, глава МЧС Александр Куренков.

Часть российского побережья Черного моря оказалась загрязнена мазутом после крушения танкеров в Керченском проливе – "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239".

В Краснодарском крае действует режим ЧС федерального уровня. ЧС регионального характера введен в Севастополе и Крыму.

На этом фоне премьер-министр России Михаил Мишустин поручил вести непрерывный контроль качества воды и воздуха после инцидента. Он также создал правительственную комиссию по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, которую возглавил Савельев, а его первым заместителем был назначен Куренков.