Россельхознадзор не нашел загрязнений в рыбе из Черного и Азовского морей

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Россельхознадзор не обнаружил загрязнений в рыбе, выловленной в Черном и Азовском морях. Об этом пресс-служба ведомства сообщила на сайте.

Работники азово-черноморского межрегионального управления Россельхознадзора 15 января провели мероприятия по отбору проб в подведомственных регионах, в том числе тех, где были зарегистрированы выбросы мазута. Работы прошли с целью выявления загрязнения рыбы и рыбной продукции нефтепродуктами и предупреждения населения, пояснили в пресс-службе.

Специалисты взяли пробы охлажденного пеленгаса, камбалы, ставриды, окуня, замороженной тюльки, хамсы и ставриды в Керчи, Феодосии, Севастополе и Херсонской области. Кроме того, исследовали черноморскую хамсу, выброшенную из Черного моря на берег в Севастополе.

Как выявили проведенные исследования, показатели безопасности находятся в пределах допустимой нормы, уточнили в Россельхознадзоре.

Черноморское побережье оказалось загрязнено мазутом после крушения танкеров в Керченском проливе – "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", которое произошло в декабре 2024 года.

В Краснодарском крае действует режим ЧС федерального уровня. ЧС регионального характера введена в Севастополе и Крыму.

Выбросы нефтепродуктов также выявлены на берегу Азовского моря. Зону мониторинга пляжей увеличили до 265 километров – от села Мысхако в Новороссийске до Кучугур в Славянском районе.