Глава Росморречфлота Тарасенко: танкер "Волгонефть-239" утилизируют на месте

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Танкер "Волгонефть-239", находящийся на мели у берега Краснодарского края, после откачки мазута утилизируют на месте. Судно будет распилено, а железо отправлено на металлолом, заявил в эфире Первого канала глава Росморречфлота Андрей Тарасенко.

На данный момент с танкера откачали 20 тонн нефтепродуктов, уточнил Тарасенко.

"Сейчас вот мы отдаем 20 тонн мазута в битумовоз, и он идет на ж/д состав полностью, и полностью мы сейчас прогреваем следующий танк, следующий, и по очереди так осушим", – пояснил глава Росморречфлота.

Откачка мазута с танкера началась 19 января. За три дня до начала операции нефтепродукты в кормовой части прогрели до 45 градусов – до достижения пластичного состояния.

Черноморское побережье оказалось загрязнено мазутом после крушения танкеров в Керченском проливе – "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", которое произошло в декабре 2024 года.

В Краснодарском крае действует режим ЧС федерального уровня. ЧС регионального характера введен в Севастополе и Крыму.