Более 168 тыс тонн загрязненного грунта собрано с начала работ в Керченском проливе

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Специалисты вывезли загрязненный песок, который был собран с пляжей в Керченском проливе. В общей сложности с начала работ им удалось собрать более 168 тысяч тонн загрязненного грунта, сообщила пресс-служба МЧС России.

При этом свыше 129 тысяч тонн песка уже увезли на площадки временного хранения, а более 39 тысяч тонн направили на утилизацию, уточнили представители ведомства.

Кроме того, специалисты успели обследовать более 2,9 квадратных километра и обработать почти 43 тысячи квадратных метров акватории. Для этого было применено около 4,5 тысячи килограммов сорбента. В ходе работ удалось собрать 25 тонн нефтесодержащей жидкости.

Вместе с тем в акватории вдоль берега, в том числе в портах Анапы и Севастополя было собрано более 16 тонн мазута. Во время работ специалисты использовали 925 килограммов сорбента. При этом у кормы "Волгонефть-239" собрали почти 14,5 тонн отходов, применив для этого более 1,8 тонн сорбента.

Черноморское побережье оказалось загрязнено мазутом после крушения танкеров в Керченском проливе – "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", которое произошло в декабре 2024 года.

В Краснодарском крае действует режим ЧС федерального уровня. ЧС регионального характера введен в Севастополе и Крыму.

Владимир Путин потребовал от властей приложить все возможные усилия, чтобы прекратить утечки мазута из подтопленных танкеров в Черном море.