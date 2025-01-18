18 января, 13:51Происшествия
Новые выбросы мазута зафиксированы на 13 участках пляжей Анапы и под Темрюком
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Новые выбросы мазута зафиксированы в субботу, 18 января, на 13 участках пляжей Анапы и Темрюкского района. Обнаружить их удалось после мониторинга береговой полосы, сообщила пресс-служба оперштаба Краснодарского края.
Специалисты уже приступили к их ликвидации. В общей сложности за утро мониторинг провели районные команды 41 муниципалитета, отметили представители властей.
При этом представители районов по-разному убирают нефтепродукты на каждом участке. Так, в тех местах, где выбросы нефтепродуктов оказались достаточно крупными, их собирают с помощью лопат в мешки, а небольшие сгустки мазута убирают садовыми граблями.
Вместе с тем на основной территории пляжей просеивают песок. Таким образом удается отделить его от капель мазута. В мешки же складывают только нефтепродукты и мусор.
Черноморское побережье оказалось загрязнено мазутом после крушения танкеров в Керченском проливе – "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", которое произошло в декабре 2024 года.
В Краснодарском крае действует режим ЧС федерального уровня. ЧС регионального характера введен в Севастополе и Крыму.
Владимир Путин потребовал от властей приложить все возможные усилия, чтобы прекратить утечки мазута из подтопленных танкеров в Черном море.