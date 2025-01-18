Минтранс РФ сообщил о росте температуры мазута на танкере "Волгонефть-239"

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Температура мазута на танкере "Волгонефть-239" начала расти. К настоящему моменту она составляет 12 градусов. При этом прогрев груза продолжится до 45 градусов, сообщила пресс-служба Минтранса РФ.

Представители ведомства пояснили, что погрев мазута необходим, чтобы откачать груз из кормовой части судна.

При этом в четырех танках судна на данный момент остается около 1,5 тысяч тонн мазута. На прогрев этого количества нефтепродуктов специалистам потребуется около трех дней. Однако работы по откачке мазута из танков судна будут проводится только на фоне благоприятных погодных условий, указали в ведомстве.

Тем временем у кормы танкера "Волгонефть-239" собрали почти 14 тонн мазута. Всего с береговой линии удалось собрать 167 578 тонн загрязненного песка и грунта, от нефтепродуктов очищено более 280 километров берега.

Черноморское побережье оказалось загрязнено мазутом после крушения танкеров в Керченском проливе – "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", которое произошло в декабре 2024 года.

В Краснодарском крае действует режим ЧС федерального уровня. ЧС регионального характера введен в Севастополе и Крыму.

Владимир Путин потребовал от властей приложить все возможные усилия, чтобы прекратить утечки мазута из подтопленных танкеров в Черном море.