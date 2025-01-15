Мазут с потерпевшего крушение танкера "Волгонефть-239" откачают до конца января

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Мазут с танкера "Волгонефть-239", который получил повреждение в Керченском проливе, откачают до конца января, передает пресс-служба Минтранса РФ.

К данному моменту специалисты закончили строительство временной дороги к месту крушения и вышли на финальный этап обваловки кормовой части, которая позволит защитить ее от штормов и даст возможность начать откачку мазута из танков, уточнил глава ведомства Роман Старовойт.

Помимо этого, в активной стадии находится сбор нефтепродуктов, находящихся в воде. Мазут у кормовой части и береговой линии изолировали боновым ограждением длиной в 2 140 метров и вывезли оттуда 1 236 тонн нефтесодержащей смеси, указали в пресс-службе.

Часть российского побережья Черного моря оказалась загрязнена мазутом после крушения танкеров в Керченском проливе – "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239".

В Краснодарском крае действует режим ЧС федерального уровня. ЧС регионального характера введен в Севастополе и Крыму.

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил вести непрерывный контроль качества воды и воздуха после инцидента. Он также создал правительственную комиссию по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, которую возглавил вице-премьер Виталий Савельев, а первым заместителем назначен глава МЧС Александр Куренков.

Комиссия уже заявила о намерении создать постоянный оперштаб по ликвидации последствий крушения танкеров в Керченском проливе и разлива мазута на Кубани. Его возглавит глава МЧС России Александр Куренков.