РИА Новости: мазут не достигает крупных хозяйств Кубани по разведению мидий

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Мазут, разлившийся после крушения танкеров, не достиг территорий крупнейших хозяйств по выращиванию мидий в Геленджике и Туапсинском районе Кубани. Происходящее в регионе не несет рисков для производства, заявили представители хозяйств в беседе с РИА Новости.

Сотрудники Форелево-мидийного хозяйства в Геленджике пояснили, что отсутствие проблем у них связано с тем, что течение идет со стороны Сочи в направлении Крыма. По словам представителей организации, их сотрудники ведут активный мониторинг ситуации, отбирая пробы на качество мидий и форели.

"Россельхознадзор, Роспотребнадзор, ветеринария – пока что все нормально. Мы понимаем, что общественное мнение будет работать – людям будет сложно донести, что у нас все хорошо", – отметили в хозяйстве.

Кроме того, на самой крупной ферме Туапсинского района "Мидии Первомайские" рассказали, что мазут так и не достиг территории хозяйства, поскольку течение отнесло его в сторону Крыма. Представители организации также отметили, что их ветеринары тоже тщательно следят за состоянием мидий.

В свою очередь представители краевого Минсельхоза сообщили агентству, что устричные и мидийные хозяйства Анапы располагаются в районе Большого Утриша, где не было зафиксировано появление нефтепродуктов.

Тем не менее, по словам властей, оценить влияние разлива мазута в Черном море на деятельность представителей отрасли к настоящему моменту сложно. Однако в ведомстве подчеркнули, что еще не получали обращений от предприятий аквакультуры.

"Если говорить о безопасности черноморских продуктов, то они в обязательном порядке перед реализацией проходят проверку на качество", – резюмировали власти.

Часть российского побережья Черного моря оказалась загрязнена мазутом после крушения танкеров в Керченском проливе – "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239".

В Краснодарском крае действует режим ЧС федерального уровня. ЧС регионального характера введен в Севастополе и Крыму.

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил вести непрерывный контроль качества воды и воздуха после инцидента. Он также создал правительственную комиссию по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, которую возглавил вице-премьер Виталий Савельев, а первым заместителем назначен глава МЧС Александр Куренков.

Комиссия уже заявила о намерении создать постоянный оперштаб по ликвидации последствий крушения танкеров в Керченском проливе и разлива мазута на Кубани. Его возглавит глава МЧС России Александр Куренков.