Морспасслужба сообщила о ликвидации всех загрязнений в акватории Анапы

Фото: телеграм-канал "Морспасслужба"

Разлив мазута, который произошел из-за ЧП с танкерами, устранен в акватории Анапы. Об этом сообщает пресс-служба Морспасслужбы.

В службе уточнили, что повторных загрязнений на территории акватории Анапы не выявлено. С момента крушения танкеров в акватории вдоль береговой полосы, включая порт Анапа, было собрано 14 755 килограммов нефтепродуктов.

При этом в устьях близлежащих рек и лиманах было установлено 210 метров боновых заграждений. Между тем в Крыму, в том числе и в Севастополе, суда Морспасслужбы постоянно мониторят побережья в поисках загрязнений.

Часть российского побережья Черного моря оказалась загрязнена мазутом после крушения танкеров в Керченском проливе – "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239".

В Краснодарском крае действует режим ЧС федерального уровня. ЧС регионального характера введен в Севастополе и Крыму.

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил вести непрерывный контроль качества воды и воздуха после инцидента. Он также создал правительственную комиссию по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, которую возглавил вице-премьер Виталий Савельев, а первым заместителем назначен глава МЧС Александр Куренков.

