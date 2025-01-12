Глава МЧС поручил как можно быстрее откачать мазут из танкера "Волгонефть-239"

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Глава МЧС России Александр Куренков поставил задачу в кратчайшие сроки откачать мазут из поврежденной части танкера "Волгонефть-239", откуда продолжает утекать топливо. Он высказался об этом в ходе оперативного совещания в Анапе. Его слова приводит ТАСС.

Самая сложная обстановка сложилась именно в районе порта Тамань, отметил Куренков. Он предупредил о том, что в ходе ликвидации утечки мазута могут возникнуть непредвиденные опасные ситуации и призвал всех специалистов, которые занимаются этим, соблюдать технику безопасности. Речь идет о риске схода горных пород, горючести и токсичности мазута, пояснил глава ведомства.

"Я напоминаю, что у нас чрезвычайная ситуация федерального характера. Это означает, что у нас есть или в кратчайшие сроки и без бюрократии будут все необходимые ресурсы для ее ликвидации", – резюмировал глава МЧС.

Часть российского черноморского побережья оказалась загрязнена мазутом после крушения танкеров в Керченском проливе. Сначала подало сигнал бедствия судно "Волгонефть 212", а позже появилось сообщение об аналогичном инциденте с танкером "Волгонефть 239".

В пятницу, 10 января, рядом с местом крушения танкеров обнаружили новый разлив нефтепродуктов площадью 2 800 "квадратов". Также единичные выбросы мазута зафиксировали от Анапы до станицы Благовещенская, поселков Волна и Веселовка.

Из-за разлива нефтепродуктов режим ЧС федерального уровня введен на Кубани, а режим ЧС регионального характера действует в Севастополе и Крыму.

Владимир Путин потребовал от властей приложить все возможные усилия, чтобы прекратить утечки мазута из подтопленных танкеров в Черном море. После этого Куренков сформировал федеральный оперативный штаб по ликвидации последствий разлива мазута в акватории Черного моря.