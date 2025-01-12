Новые выбросы мазута зафиксированы на побережье Анапы и Темрюкского района

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Несколько прибрежных территорий Черного моря в Краснодарском крае оказались загрязнены новыми выбросами мазута. Их обнаружили на 9 участках береговой линии Анапы и Темрюкского района, сообщила пресс-служба оперштаба Краснодарского края.

Нефтепродукт был найден в муниципалитетах Мостовского, Тимашевского, Ейского, Красноармейского, Крыловского, Белоглинского, Курганинского, Староминского и Брюховецкого районов, уточнили представители властей.

При этом большую часть новых мазутных фрагментов уже удалось собрать. В настоящий момент представители муниципалитетов продолжают осматривать пляжи на наличие мелких загрязнений.

"Переходят к деликатной уборке территории. На остальных участках новых выбросов не обнаружено", – подчеркнули в оперштабе.

Часть российского черноморского побережья оказалась загрязнена мазутом после крушения танкеров в Керченском проливе. Сначала подало сигнал бедствия судно "Волгонефть 212", а позже появилось сообщение об аналогичном инциденте с танкером "Волгонефть 239".

В пятницу, 10 января, рядом с местом крушения танкеров обнаружили новый разлив нефтепродуктов площадью 2 800 "квадратов". Также единичные выбросы мазута зафиксировали от Анапы до станицы Благовещенская, поселков Волна и Веселовка.

Из-за разлива нефтепродуктов режим ЧС федерального уровня введен на Кубани, а режим ЧС регионального характера действует в Севастополе и Крыму.

Владимир Путин потребовал от властей приложить все возможные усилия, чтобы прекратить утечки мазута из подтопленных танкеров в Черном море. После этого глава МЧС России Александр Куренков сформировал федеральный оперативный штаб по ликвидации последствий разлива мазута в акватории Черного моря.