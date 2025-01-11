Более 200 испачканных мазутом птиц спасли в Сочи после крушения танкеров

Фото: телеграм-канал "РаZVожаев"

Более 200 водоплавающих птиц, пострадавших в результате разлива мазута после крушения танкеров в Черном море, спасли в Сочи. Об этом рассказала руководитель сочинской группы компаний "Десо", принимающей участие в помощи пернатым, Анна Невзорова.

"Все птицы – водоплавающие и традиционно зимуют на черноморском побережье. Преимущественно это красивые чомги, бакланы, поганки, а также 4 краснокнижных чернозобых гагары", – написала она в своем телеграм-канале.

Невзорова обратила внимание, что все птицы являются важным звеном биоты Черного моря, которое имеет большое значение для экологии в целом.

Благодаря своевременно оказанным действиям местных и приезжих волонтеров около 90% пострадавших птиц выживают, уточнила она. Однако 150 пернатых были обнаружены без признаков жизни.

Помимо этого, в настоящее время необходимы волонтеры для мониторинга пляжной полосы от Лазаревского района Сочи до федеральной территории Сириус на предмет появления новых пострадавших птиц, добавила Невзорова.

Часть российского черноморского побережья оказалась загрязнена мазутом после крушения танкеров в Керченском проливе. Сначала подало сигнал бедствия судно "Волгонефть 212", а позже появилось сообщение об аналогичном инциденте с танкером "Волгонефть 239".

Накануне рядом с местом крушения танкеров обнаружили новый разлив нефтепродуктов площадью 2 800 "квадратов". Также единичные выбросы мазута зафиксировали от Анапы до станицы Благовещенская, поселков Волна и Веселовка.

Из-за разлива нефтепродуктов режим ЧС федерального уровня введен на Кубани, а режим ЧС регионального характера действует в Севастополе и Крыму.

Владимир Путин потребовал от властей приложить все возможные усилия, чтобы прекратить утечки мазута из подтопленных танкеров в Черном море.