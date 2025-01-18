МЧС РФ: почти 14 тонн мазута собраны у кормы потерпевшего крушение судна "Волгонефть-239"

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Почти 14 тонн мазута собраны у кормы потерпевшего крушение танкера "Волгонефть-239", сообщила пресс-служба МЧС РФ.

"В акватории вдоль берега, в том числе в портах Анапы и Севастополя собраны 16,27 тонны нефтесодержащих отходов, использованы 925 килограммов сорбента, у кормы танкера Волгонефть-239 собраны почти 14 тонн мазута, использованы более 1 500 килограммов сорбента", – говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве отметили, что всего с береговой линии удалось собрать 167 578 тонн загрязненного песка и грунта, от нефтепродуктов очищено более 280 километров берега.

Ранее сообщалось, что мазут был обнаружен на глубине около трех километров Черного моря вдоль побережья Анапы. Уточняется, что спасатели обнаружили четыре места загрязнения у основания пирсов. Плотная масса зацепилась за столбы и балки и осела на дне моря.

Черноморское побережье оказалось загрязнено мазутом после крушения танкеров в Керченском проливе – "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", которое произошло в декабре 2024 года.

В Краснодарском крае действует режим ЧС федерального уровня. ЧС регионального характера введен в Севастополе и Крыму.

Владимир Путин потребовал от властей приложить все возможные усилия, чтобы прекратить утечки мазута из подтопленных танкеров в Черном море.