Мазут обнаружен на дне Черного моря вдоль побережья Анапы

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Мазут обнаружен на глубине около трех километров Черного моря вдоль побережья Анапы, сообщает оперативный штаб Краснодарского края в телеграм-канале.

Уточняется, что спасатели обнаружили четыре места загрязнения у основания пирсов. Плотная масса зацепилась за столбы и балки и осела на дне моря.

"16 января водолазы точно определили объемы подводных мазутных пятен, проработали технологию их сбора, чтобы очистить дно", – отметил оперштаб.

Там также заявили, что залежи были обнаружены в ходе воздушного мониторинга. После этого загрязнения подтвердили водолазы "Кубань-спас".

Часть российского побережья Черного моря оказалась загрязнена мазутом после крушения танкеров в Керченском проливе – "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239".

В Краснодарском крае действует режим ЧС федерального уровня. ЧС регионального характера введен в Севастополе и Крыму.

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил вести непрерывный контроль качества воды и воздуха после инцидента. Он создал правительственную комиссию по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов.