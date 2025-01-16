Песков: вся необходимая медпомощь убирающим мазут на Кубани волонтерам будет оказана

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Добровольцам, участвующим в очистке побережья Черного моря от мазута, будет оказана вся необходимая медицинская помощь, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Действительно, есть испарения. Действительно, тем людям, которые имеют определенные заболевания, противопоказано дышать такими испарениями. <...> Вся необходимая медицинская помощь волонтерам оказывается и будет оказываться", – подчеркнул официальный представитель Кремля.

Помимо этого, Песков добавил, что Владимиру Путину известно о запросе на медпомощь для добровольцев.

"Безусловно, эта информация хорошо известна и комиссии, которая была создана, <…> и, конечно, об этом докладывается президенту", – отметил пресс-секретарь главы государства.

Ранее 146 волонтеров, занимающихся очисткой береговой линии на Кубани от мазута, обратились за медицинской помощью. По информации регионального министерства здравоохранения, амбулаторная помощь оказана 142 обратившимся, еще трем волонтерам понадобилась госпитализация. При этом, как уточнили в ведомстве, граждан, которых ранее доставили в больницу, уже выписали из медучреждения.

В декабре 2024 года в результате крушения танкеров "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" в Керченском проливе часть побережья Черного моря оказалась загрязнена мазутом.

Из-за разлива нефтепродуктов на Кубани действует режим ЧС федерального уровня. ЧС регионального характера был введен в Севастополе и Крыму.

