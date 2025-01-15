Спасенный в Анапе лебедь обнял волонтера

Спасенный лебедь в Анапе обнял волонтера Ларису Шульц-Попову, которая помогала отмывать птиц после разлива мазута в акватории Черного моря.

Девушка рассказала РИА Новости, что она переехала из Сибири полгода назад, а сейчас спасает птиц в центре "Аристей" в Анапе. В первые дни после ЧП с танкерами в Черном море она приносила пострадавших пернатых к себе домой.

"Мыла птиц прямо дома. Сама их собирала, сама их мыла, коллекционировала. Когда открылись штабы, сразу перевезла птиц", – отметила Шульц-Попова.

Со слов волонтера, у нее была мечта – обнять лебедя или дельфина. Пока получилось только лебедя. Он сам вышел к людям, а в центр его привез коллега девушки.

"Птица была не очень грязной, только мазут на грудке. Я его держала, так как он на меня не шипел, ну и вот такие получила обнимашки", добавила она.

По словам Шульц-Поповой, лебедь лег ей на плечо, а она заплакала и поцеловала его. Позже птицу начали отмывать от мазута.

После того как лебедь с легкой степенью отравления был приведен в порядок, его накормили и напоили. Птицу отвезли на ферму, чтобы она отдохнула и набралась сил, а после она улетела, рассказала девушка.

Часть российского побережья Черного моря оказалась загрязнена мазутом после крушения танкеров в Керченском проливе – "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239".

В Краснодарском крае действует режим ЧС федерального уровня. ЧС регионального характера введен в Севастополе и Крыму.

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил вести непрерывный контроль качества воды и воздуха после инцидента.

Между тем более 200 водоплавающих птиц, пострадавших в результате разлива мазута после крушения танкеров в Черном море, спасли в Сочи. Благодаря своевременно оказанным действиям местных и приезжих волонтеров около 90% пострадавших птиц выживают, однако 150 пернатых были обнаружены без признаков жизни.