146 участников очистки побережья Кубани обратились к медикам

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

146 волонтеров, занимающихся очисткой береговой линии на Кубани от мазута, обратились за медицинской помощью. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

Амбулаторная помощь оказана 142 обратившимся, еще трем волонтерам понадобилась госпитализация. При этом, как уточнили в ведомстве, граждан, которых ранее доставили в больницу, уже выписали из медучреждения.

В Крыму и Севастополе обращений за медпомощью не было, добавили в региональном Минздраве.

Часть российского побережья Черного моря оказалась загрязнена мазутом после крушения танкеров в Керченском проливе – "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239".

В Краснодарском крае действует режим ЧС федерального уровня. ЧС регионального характера введен в Севастополе и Крыму.

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил вести непрерывный контроль качества воды и воздуха после инцидента. Он также создал правительственную комиссию по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, которую возглавил вице-премьер Виталий Савельев, а первым заместителем назначен глава МЧС Александр Куренков.

Комиссия заявила о намерении создать постоянный оперштаб по ликвидации последствий крушения танкеров в Керченском проливе и разлива мазута на Кубани.

