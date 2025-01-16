Врач Осипов рассказал, как пары мазута влияют на здоровье человека

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Испарения мазута, которыми дышат волонтеры при расчистке побережья Черного моря от нефтепродуктов, представляют угрозу для здоровья человеческого организма. Об этом сообщил заслуженный врач России Андрей Осипов в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

Он напомнил, что мазут является химическим веществом, при вдыхании паров которого возникает ингаляционное отравление.

Среди симптомов врач выделил головные боли, тошноту, может быть высыпание на коже, слабость, а также заявил, что вредное вещество может всасываться через кожу при работе без специальных перчаток.

Осипов подчеркнул, что специальная экипировка и маски не являются гарантией защиты от испарений, и посоветовал делать перерывы в работе с нефтепродуктами.

"На мой взгляд, при соблюдении вот этих всех правил возможность отравления все-таки минимальна", – отметил врач.

Он добавил, что последствия отравления испарениями мазута могут быть разными. Для этого медработники используют специальное оборудование для измерения pH крови. В случае выявления нарушений пациентам назначают специальные препараты и капельницы для возвращения кислотности крови человека в норму.

Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что волонтерам, которые участвуют в очистке Черноморского побережья от мазута, будет оказана вся необходимая медицинская помощь. Он добавил, что Владимиру Путину уже известно о запросе на медпомощь для добровольцев.

В декабре 2024 года в результате крушения танкеров "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" в Керченском проливе часть побережья Черного моря оказалась загрязнена мазутом.

Из-за разлива нефтепродуктов на Кубани действует режим ЧС федерального уровня. ЧС регионального характера был введен в Севастополе и Крыму.