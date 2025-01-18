"Золотые" пляжи Анапы могут не восстановить до летнего сезона

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"Золотые" пляжи Анапы сложно восстановить до лета из-за дефицита песка, заявил в беседе с РИА Новости старший научный сотрудник лаборатории экологии Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН Вячеслав Крыленко.

По его словам, дефицит на морском берегу был и до разлива мазута, в результате чего берег отступал. В качестве примера Крыленко привел районы Витязево и Джемете.

"Сейчас большая проблема, что песок с пляжей, который приходится забирать, – это кварцевый песок, шикарный, самой нужной размерности, и мы его теряем, а восполнить его очень сложно. Найти песок нужного качества и размера – это очень сложно и дорого", – сказал Крыленко.

Эксперт отметил, что песок со дна моря также не подойдет для восстановления пляжей Анапы. Кроме того, по словам Крыленко, если в ходе утилизации мазута обжигать загрязненный грунт, то структура кварца, а тем более ракушки может нарушиться, и это будет уже не тот песок, что забирали с пляжей.

Ранее сообщалось, что мазут был обнаружен на глубине около трех километров Черного моря вдоль побережья Анапы. Уточняется, что спасатели обнаружили четыре места загрязнения у основания пирсов. Плотная масса зацепилась за столбы и балки и осела на дне моря.

Черноморское побережье оказалось загрязнено мазутом после крушения танкеров в Керченском проливе – "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", которое произошло в декабре 2024 года.

В Краснодарском крае действует режим ЧС федерального уровня. ЧС регионального характера введен в Севастополе и Крыму.

Владимир Путин потребовал от властей приложить все возможные усилия, чтобы прекратить утечки мазута из подтопленных танкеров в Черном море.