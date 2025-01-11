МЧС зафиксировало загрязнение мазутом на побережье Ялты

Фото: телеграм-канал "МЧС Краснодарского края"

Сотрудники МЧС РФ зафиксировали загрязнение нефтепродуктами из затонувших танкеров в Ялте, акватории моря и на побережье в Керчи, Евпатории, Сакском, Черноморском, Ленинском районах и на острове Тузла, передает пресс-служба ведомства.

"Сегодня были выявлены факты обнаружения нефтепродуктов в шести муниципальных образованиях общей протяженностью 16,28 километра", – отметили в министерстве.

В связи с этим на места были направлены силы и средства для полной очистки загрязненных участков. Всего, как уточнили в МЧС, работают 734 человека и более 134 единицы техники.

Часть российского черноморского побережья оказалась загрязнена мазутом после крушения танкеров в Керченском проливе. Сначала подало сигнал бедствия судно "Волгонефть 212", а позже появилось сообщение об аналогичном инциденте с танкером "Волгонефть 239".

Накануне рядом с местом крушения танкеров обнаружили новый разлив нефтепродуктов площадью 2 800 "квадратов". Также единичные выбросы мазута зафиксировали от Анапы до станицы Благовещенская, поселков Волна и Веселовка.

Из-за разлива нефтепродуктов режим ЧС федерального уровня введен на Кубани, а режим ЧС регионального характера действует в Севастополе и Крыму.

Владимир Путин потребовал от властей приложить все возможные усилия, чтобы прекратить утечки мазута из подтопленных танкеров в Черном море.