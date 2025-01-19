Началась откачка мазута из танкера "Волгонефть-239"

Фото: телеграм-канал "Оперативный штаб – Краснодарский край"

Морспасслужба начала откачку мазута из танкера "Волгонефть-239", стоящем на мели у мыса Панагия, сообщает пресс-служба российского Минтранса в телеграм-канале.

По данным ведомства, подготовка на судне и около него продолжалась несколько недель. За три дня до начала операции нефтепродукты в кормовой части прогрели до 45 градусов – до достижения пластичного состояния.

Всего, уточнили в Минтрансе, в четырех танках судна находится порядка 1,5 тысячи тонн нефтепродуктов. Специалисты перекачивают их в герметичные битумовозы. В работах задействовано восемь машин, которые подъезжают к кормовой части по возведенной ранее временной искусственной насыпи. Откачка мазута из судна закончится до конца января, указали в пресс-службе.

Черноморское побережье оказалось загрязнено мазутом после крушения танкеров в Керченском проливе – "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", которое произошло в декабре 2024 года.

В Краснодарском крае действует режим ЧС федерального уровня. ЧС регионального характера введен в Севастополе и Крыму.

Всего с начала работ специалисты собрали на пляжах в Керченском проливе свыше 168 тонн загрязненного грунта. При этом более 129 тысяч тонн песка увезли на площадки временного хранения, а более 39 тысяч тонн отправили на утилизацию.