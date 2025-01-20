Вице-президент РАН Калмыков: испанский опыт может помочь в борьбе с мазутом в Черном море

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Для очистки Черного моря от мазута можно вспомнить опыт Испании в 2002 году. Тогда зарубежные эксперты отдали предпочтение механическому сбору, рассказал доктор химических наук, вице-президент и академик РАН Степан Калмыков.

Ученый назвал происшествие с танкерами в Керченском проливе очень крупной аварией, однако указал, что она не является уникальной. В Галисии произошло разрушение танкера Prestige, из-за чего в окружающую среду попал тот же тип мазутного топлива, что и в Черное море.

По словам Калмыкова, российские ученые сейчас активно изучают те методы, которые испанцы применяли, потому что они достаточно быстро решили поставленные задачи. Академик также призвал к консолидации в крупные объединения ученых, чтобы не было "хаотических попыток отдельных научных групп".

Он считает, что на месте происшествия необходимо тестировать технологии, которые могут быть масштабированы на большие территории и большие объемы. Тогда и будет понятно, какие доступны реагенты, методы и технические возможности.

"Наверное, точно назвать эти сроки сложно. Если ничего не делать, то самоочистка займет достаточно долгий срок – годы. <...> Сейчас самое важное — подобрать эффективные методы и технологии", – рассказал Калмыков в беседе с РБК.

Ученый также подчеркнул, что это приоритетный вопрос, который прорабатывают правительственная комиссия и штаб, функционирующий в рамках министерства науки и высшего образования. Они уже тестируют методы для поиска, локализации, обнаружений и боновые защиты на поверхности.

Черноморское побережье оказалось загрязнено мазутом после крушения танкеров в Керченском проливе – "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", которое произошло в декабре 2024 года.

В Краснодарском крае действует режим ЧС федерального уровня. ЧС регионального характера введен в Севастополе и Крыму.

Всего с начала работ специалисты собрали на пляжах в Керченском проливе свыше 168 тонн загрязненного грунта. При этом более 129 тысяч тонн песка увезли на площадки временного хранения, а более 39 тысяч тонн отправили на утилизацию.