Выбросы мазута обнаружены на берегу Азовского моря

Фото: телеграм-канал "Оперативный штаб-Краснодарского края"

Выбросы мазута выявлены на берегу Азовского моря, в связи с чем зона мониторинга пляжей была увеличена до 265 километров – от села Мысхако в Новороссийске до Кучугур в Славянском районе. Об этом сообщает пресс-служба оперштаба Краснодарского края.

Небольшие куски мазута и водорослей, смешанные с нефтепродуктами, были выявлены в районе Кучугур. Сейчас, как заявили в оперштабе, на кубанском побережье Азовского моря было убрано примерно 150 килограммов загрязненного грунта на участке протяженностью 6 километров.

Пока, по словам главы района Романа Синяговского, погибших рыб и птиц не было обнаружено.

"При мониторинге береговой полосы в районе поселка Кучугуры и селе Ачуево обнаружены фракции песка и водорослей, покрытых мазутом. Размер фракций – 4–45 сантиметров", – уточнил он в своем телеграм-канале.

Владимир Путин ранее потребовал от властей приложить все возможные усилия, чтобы прекратить утечки мазута из подтопленных танкеров в Черном море.

Черноморское побережье оказалось загрязнено мазутом после крушения танкеров в Керченском проливе – "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", которое произошло в декабре 2024 года.

В Краснодарском крае действует режим ЧС федерального уровня. ЧС регионального характера введен в Севастополе и Крыму.

