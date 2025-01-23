Путин поручил провести ревизию танкерного флота

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Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства поручил вице-премьеру Виталию Савельеву провести ревизию танкерного флота России.

"Проверить состояние танкерного флота, а также провести ревизию имеющегося технического, технологического и научного потенциала по самой ликвидации последствий похожих техногенных аварий", – сказал глава государства.

Российский лидер подчеркнули, что "это работа комплексная", которая затрагивает деятельность сразу ряда ведомств.

"Я прошу все это организовать, а потом отдельно доложить по каждой из названных мною позиций", – подчеркнул Путин.

23 января Путин провел совещание с членами правительства страны. Первым пунктом в повестке мероприятия оказался отчет о работе правительственной комиссии по ликвидации последствий крушения танкеров "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", которое произошло в декабре 2024 года.

На фоне загрязнения черноморского побережья в Краснодарском крае действует режим ЧС федерального уровня. ЧС регионального характера введен в Севастополе и Крыму.

Комментируя эту ситуацию ранее, президент требовал от российских властей приложить все возможные усилия, чтобы прекратить утечки мазута из подтопленных танкеров в Черном море.