Минприроды: загрязненные пляжи Анапы планируется восстановить к лету 2026 года

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Загрязненные пляжи Анапы планируется восстановить к лету 2026 года. Такой срок назвал глава Минприроды РФ Александр Козлов в ходе совещания с Владимиром Путиным.

"Решим вопрос с финансированием и приступим к работам в IV квартале года и завершим в мае 2026 года. Это как раз межсезонье. Пройдем выбросы, которые ожидаем в апреле-мае, и, соответственно, робототехника на пляже не будет мешать отдыхающим", – пояснил министр.

По его словам, загрязненный песок вывезут и заменят кварцевым. Также будет продумана инженерная защита пляжей от размыва.

Участок восстановительных работ охватит 280 гектаров береговой линии, сказал Козлов, добавив, что окончательные масштабы работ будут понятны после прекращения выбросов нефтепродуктов.

Кроме того, проверка пострадавших от мазута пляжей будет проведена до 1 марта. Об этом сообщает телеграм-канал Роспотребнадзора.

"Предварительную оценку соответствия пляжей и зон отдыха санитарным требованиям Роспотребнадзор проведет до 1 марта", – говорится в сообщении.

Часть российского побережья Черного моря оказалась загрязнена мазутом после крушения танкеров в Керченском проливе – "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". В связи с этим в Краснодарском крае и Севастополе действует режим ЧС федерального уровня. ЧС регионального характера введен в Крыму.

Владимир Путин потребовал от российских властей приложить все возможные усилия, чтобы прекратить утечки мазута из подтопленных танкеров в Черном море. Более того, президент попросил начать основные работы по минимизации ущерба от разлива мазута в Черном море до повышения температура воды.