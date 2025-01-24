Федеральный режим ЧС введен в Севастополе из-за мазута

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Федеральный режим ЧС введен в Севастополе в связи с разливом мазута в Черном море, который произошел из-за крушения танкеров, сообщает пресс-служба МЧС России.

Решение о признании города территорией ЧС было принято после заседания правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Как сообщает пресс-служба, особый характер режима позволит получить больше финансовой помощи для ликвидации последствий разлива мазута в акватории Черного моря.

Часть российского побережья Черного моря оказалась загрязнена мазутом в результате крушения танкеров в Керченском проливе. Сначала стало известно о бедствии судна "Волгонефть 212", а позже появились сообщения о танкере "Волгонефть 239".

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил вести непрерывный контроль качества воды и воздуха после инцидента. Он также создал правительственную комиссию по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, которую возглавил вице-премьер Виталий Савельев, а первым заместителем назначен глава МЧС Александр Куренков.

Комиссия заявила о намерении создать постоянный оперштаб по ликвидации последствий крушения танкеров в Керченском проливе и разлива мазута на Кубани.