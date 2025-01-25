Откачка мазута из кормовой части танкера "Волгонефть-239" полностью завершена

Фото: телеграм-канал "Минтранс России"

Морспасслужба полностью откачала мазут из кормовой части танкера "Волгонефть-239", следует из сообщения в телеграм-канале российского кабмина.

"Специалисты <...> раньше запланированного срока завершили откачку мазута из основных и балластных танков кормовой части танкера "Волгонефть-239", потерпевшего крушение у мыса Панагия. Начата зачистка танков для разделки и дальнейшей утилизации", – сказано в публикации.

Всего в период с 19 по 25 января рабочим удалось откачать около 1,5 тысячи тонн мазута, им заполнили 20 железнодорожных цистерн.

Проект по утилизации кормовой части танкера будет готов до конца января, рассказали в правительстве. При этом судно должны убрать из акватории до апреля.

Часть российского побережья Черного моря оказалась загрязнена мазутом после крушения танкеров в Керченском проливе – "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". В связи с этим в Краснодарском крае и Севастополе действует режим ЧС федерального уровня. ЧС регионального характера введен в Крыму.

Владимир Путин потребовал приложить все возможные усилия, чтобы прекратить утечки мазута из подтопленных танкеров. Также президент попросил начать основные работы по минимизации ущерба от разлива мазута до повышения температура воды.

