Более 20 км защитных валов возведены на пляжах Кубани от шторма и новых выбросов мазута

Фото: ТАСС/МЧС России

Более 20 километров защитных сооружений были возведены на пляжах Анапы и Темрюкского района к началу февраля. Они предназначены для защиты береговой полосы от новых выбросов мазута в случае шторма, объяснила пресс-служба оперативного штаба Краснодарского края.

Начало работ по оборудованию насыпей, которые могли бы остановить нагонные волны, было объявлено на побережье Кубани в конце января. Поводом для этого послужили прогнозируемые в феврале штормы.

Специальный вал, высота которого достигает 1,5 метра, создают с помощью техники. Затем его укрепляют, используя пропиленовую сеть, которая может впитать фрагменты мазута.

"От центрального пляжа Анапы до поселка Веселовка в Темрюкском районе уже готовы 21,2 километра защитных сооружений", – уточнили представители властей региона.

Черноморское побережье оказалось загрязнено мазутом после крушения танкеров в Керченском проливе – "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", которое произошло в декабре 2024 года.

В Краснодарском крае и Севастополе действует режим ЧС федерального уровня. В Крыму же введен режим ЧС регионального характера.