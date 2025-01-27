Очистка аварийного танкера "Волгонефть-239" от мазута полностью завершена

Фото: телеграм-канал "Оперативный штаб-Краснодарский край"

Очистка от мазута танков и отсеков кормовой части аварийного танкера "Волгонефть-239" полностью завершена, передает пресс-служба оперативного штаба Краснодарского края.

"Битумовозы перекачали и вывезли точечные остатки и смеси нефтепродуктов. Основную откачку мазута завершили 25 января, с опережением графика. Меньше чем за неделю выгрузили 1488 тонн мазута", – говорится в сообщении.

Отмечается, что следующим этапом работы станет утилизация кормовой части судна. На данный момент идет подготовка и разработка необходимой документации, добавили в оперштабе.

Часть российского побережья Черного моря оказалась загрязнена мазутом после крушения танкеров в Керченском проливе – "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". В связи с этим в Краснодарском крае и Севастополе действует режим ЧС федерального уровня. ЧС регионального характера введен в Крыму.