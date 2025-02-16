Новые выбросы мазута зафиксированы на 11 участках пляжей в Краснодарском крае

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Повторные выбросы мазута обнаружены на 11 участках побережья Краснодарского края, сообщила пресс-служба оперштаба региона.

"Фракции мазута сосредоточены на участках между урезом воды и защитным валом. Именно там сосредоточены основные усилия по уборке берега", – указали представители ведомства.

Вместе с тем специалисты оценили состояние защитных сооружений. Удалось установить, что все они смогли выполнить свою функцию.

Черноморские пляжи оказались загрязнены мазутом после крушения танкеров в Керченском проливе – "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", которое произошло в декабре 2024 года.

В Краснодарском крае и Севастополе действует режим ЧС федерального уровня. В Крыму же введен режим ЧС регионального характера.

31 января специалисты приступили к демонтажу части танкера "Волгонефть-239" после окончания откачки мазута с его кормовой части. Работы завершатся к 31 марта.