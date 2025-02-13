Суд оштрафовал на 630 тыс рублей судовладельцев "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239"

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Арбитражный суд Краснодарского края оштрафовал компании "Кама Шиппинг" и "Волгатранснефть", которые являются судовладельцами потерпевших крушение у Керченского пролива танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" соответственно, пишет ТАСС, ссылаясь на данные инстанции.

Танкеры обеих организаций подпали под нарушение технических регламентов. В результате "Волгатранснефть" назначен штраф по 300 тысяч рублей за каждый из двух танкеров, а также "Волгонефть-109".

В свою очередь, "Кама Шиппинг" оштрафован на 30 тысяч рублей по делу, связанному с танкером "Прикамье".

Черноморские пляжи оказались загрязнены мазутом после крушения танкеров в Керченском проливе – "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" в декабре 2024 года.

В конце января специалисты приступили к демонтажу части танкера "Волгонефть-239" после окончания откачки мазута с его кормовой части. Работы завершатся к 31 марта.