Росприроднадзор опроверг информацию о поступающем в Черное море мазуте

Фото: телеграм-канал "Экология – дело каждого!"

Росприроднадзор не обнаружил утечки нефтепродуктов с потерпевшего крушение в Черном море танкера "Волгонефть-212". Об этом ведомство сообщило в своем телеграм-канале.

О том, что нефтепродукты продолжают поступать в море, ранее заявила представитель Черноморско-Азовского морского управления Росприроднадзора на заседании Арбитражного суда Краснодарского края.

По ее словам, судно полностью затонуло, а на его борту находилось восемь танков с нефтепродуктами. Часть из них оказались разрушены, другие погрузились на дно, однако у всех них была нарушена герметичность.

Также представитель ведомства отметила, что "Волгонефть-212" пока находятся в акватории и представляют угрозу окружающей среде. На фоне этого она призвала собственника "Каматрансойл" и фрахтователя судна компанию "Кама шиппинг" поднять его остатки и возместить ущерб в размере 49 460 850 849 рублей.

Танкеры затонули в конце 2024 года, это привело к загрязнению черноморского побережья. Авария произошла из-за нарушения сезонных ограничений на судоходство.

В результате часть пляжей Анапы и Темрюкского района в Краснодарском крае были признаны непригодными для купания. Роспотребнадзор намерен их открыть после стабилизации ситуации с загрязнением. В текущем году на ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов было выделено дополнительно свыше 7,5 миллиарда рублей.