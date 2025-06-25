РСТ: пляжи Анапы заполнены туристами

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Пляжи Анапы заполнены отдыхающими, загрузка местных отелей увеличилась на 20% по сравнению с майскими показателями. Об этом сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

Союз назвал ситуацию в Анапе тяжелой и обратил внимание, что пляжи в центральной части курорта остаются чистыми, без следов мазута. Туристы приезжают отдыхать, купаться, загорать туда, даже несмотря на запреты. При этом в настоящий момент турпоток снизился относительно предыдущих сезонов, отметили местные отельеры и туроператоры.

"Эксперты сообщают, что отели Анапы загружены по-разному: там, где цены снижены, туристов хватает. В целом по маю просадка к показателям того же периода предыдущего года составила 40%", – говорится в сообщении.

По мнению специалистов, в июле и августе Роспотребнадзор откроет некоторые пляжи в Джемете и Анапе. Пляжи в Благовещенке, Витязеве, Веселовке и Тамани, скорее всего, будут закрыты до конца сезона.

"Прогноз по сезону в Анапе дают такой: курорт выйдет в ноль к показателям 2024 года, но только если не будет роста цен. То есть катастрофы в Анапе не будет, просто заработают меньше, чем рассчитывали до разлива мазута", – подчеркнула пресс-служба РСТ.

Побережье Черного моря оказалось загрязнено мазутом в результате крушения танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" в конце прошлого года. Авария произошла из-за нарушения сезонных ограничений на судоходство.

В апреле текущего года Роспотребнадзор признал непригодными для купания 141 пляж Анапы и 9 пляжей Темрюкского района. Они откроются при стабилизации ситуации. В настоящее время специалисты ищут эффективные методы очистки песка и воды в этих местах.