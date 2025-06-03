Попова: пляжи Анапы и Темрюкского района откроют при стабилизации ситуации

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Пляжи Анапы и Темрюкского района в Краснодарском крае, которые непригодны для купания из-за разлива мазута, откроются при стабилизации ситуации. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, ведомство непрерывно следит за ситуацией.

"Эффективные методы очистки пока ищутся, как очистить песок и как очистить воду. Мы мониторируем очень плотно их на наличие нефтепродуктов и в песке, и в воде", – цитирует ТАСС Попову.

Черноморское побережье оказалось загрязнено мазутом после крушения танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" в конце прошлого года. По словам главы Минтранса России Романа Старовойта, авария произошла из-за нарушения сезонных ограничений на судоходство.

В апреле 2025 года Роспотребнадзор признал непригодными для купания 141 пляж Анапы и 9 пляжей Темрюкского района. Власти последнего муниципального образования также приостановили взимание туристического налога.

На ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов правительство России дополнительно выделило более 7,5 миллиарда рублей. Деньги направят на разработку и установку трех специальных защитных сооружений. Они помогут уменьшить риски новых разливов при откачке мазута из затонувших фрагментов танкеров.