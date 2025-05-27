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27 мая, 19:59

Туризм

Роспотребнадзор сообщил о соответствии пляжей Крыма и Севастополя всем нормам

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Морская и питьевая вода, а также атмосферный воздух, пляжный песок и галька на территории Крыма и Севастополя соответствуют всем нормативам. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает "Интерфакс".

По ее словам, специалисты ведомства продолжают в усиленном режиме следить за пляжами Крыма и Севастополя, а также проводить анализ взятых проб как в местных, так и в московских лабораториях.

"И мы продолжаем такой плотный мониторинг, включая мониторинг за выловленными объемами рыбы, за каждой партией, поднятыми объемами морепродуктов, выращенных здесь, за каждой партией", – заключила Попова.

Побережье Черного моря было загрязнено мазутом после крушения танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" в конце прошлого года. По словам главы Минтранса РФ Романа Старовойта, ЧП произошло из-за нарушения сезонных ограничений на судоходство.

На ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов правительство России дополнительно выделило более 7,5 миллиарда рублей. Деньги будут переданы Росморречфлоту для разработки и установки трех специальных защитных сооружений. Они помогут уменьшить риски новых разливов при откачке мазута из затонувших фрагментов танкеров.

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