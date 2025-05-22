Мэрия Анапы увеличила иск за ликвидацию последствий разлива мазута до 545,9 млн рублей

Фото: телеграм-канал "Оперативный штаб – Краснодарский край"

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил ходатайство мэрии Анапы об увеличении исковых требований за ликвидацию последствий разлива мазута в Черном море до 545,9 миллиона рублей, передает ТАСС.

Администрация города обратилась в суд с намерением взыскать с владельцев танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", потерпевших крушение у Керченского пролива, на ликвидацию последствий ЧС 211 миллионов рублей. Местные власти предупреждали, что сумма может увеличиваться, поскольку работы по очистке черноморского побережья продолжаются.

Ответчиками по делу выступили ООО "Кама шиппинг" (фрахтователь "Волгонефть-212") и ЗАО "Волгатранснефть" (судовладелец "Волгонефть-239"). Спустя время соответчиком привлекли судовладельца "Волгонефть-212" ООО "Каматрансойл".

В четверг, 22 мая, мэрия Анапы заявила ходатайство об увеличении размера иска до 545,9 миллиона рублей. Представитель истца объяснил, что увеличение исковых требований аргументировано новыми платежными поручениями подрядным организациям на оплату работ по ликвидации загрязнений. Повторное предварительное заседание пройдет 18 июня.

Черноморское побережье оказалось загрязнено мазутом после крушения танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" в конце прошлого года. По словам главы Минтранса РФ Романа Старовойта, авария произошла из-за нарушения капитанами и судовладельцами сезонных ограничений на судоходство.

В апреле 2025-го Роспотребнадзор признал непригодными для купания 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района Кубани. При этом власти последнего муниципального образования приостановили взимание туристического налога в Новотаманском сельском поселении.