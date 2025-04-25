Водолазную группировку усилят в Керченском проливе

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Водолазная группировка для ликвидации последствий крушения танкеров в Керченском проливе будет усилена. Об этом говорится в сообщении правительства России.

"До 1 мая будет усилена сводная водолазная группировка, общее количество водолазов превысит 110 человек", – говорится в телеграм-канале кабмина.

Уточняется, что водолазы уже собрали около 440 тонн замазученного грунта со дна Черного моря в прибрежной зоне Анапы и Темрюка. Там задействованы 6 судов и 8 эжекторных установок.

Промысел в Черном море осуществляется на удалении от загрязненных районов и ведется в штатном режиме. В частности, никаких отклонений в выловленной рыбе и морепродуктах не зафиксировано. Также не найдено следов мазута на используемых в промысле орудиях лова.

"Фактов и обращений о негативном влиянии на осуществление рыболовства и аквакультуры в результате разлива нефтепродуктов в акватории Черного моря и в районе Керченского пролива в адрес Росрыболовства не поступало", – добавили в правительстве.

Побережье Черного моря в конце 2024 года оказалось загрязнено мазутом после крушения двух танкеров – "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Общий ущерб от произошедшей экологической катастрофы достиг почти 85 миллиардов рублей.

Роспотребнадзор признал непригодными для купания 141 пляж Анапы и 9 пляжей Темрюкского района Краснодарского края. При этом доступными для курортного сезона остались Крым и Севастополь. Разлив мазута не повлиял на состояние побережья этих регионов.

