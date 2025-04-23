Глава Крыма Аксенов рассказал о подготовке региона к приему туристов

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Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что регион активно готовится к предстоящему курортному сезону. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Мы рекомендовали большинству автолюбителей в том числе дорогу через исторические регионы нашей страны, которые вернулись на родину в 2022 году. Дорога безопасная, никаких проблем там ни с пропускным режимом, ни с проезжаемостью нет. Это на сегодня самый простой и точно гарантированный эффективный путь, пока нет авиации," – сказал он.

Глава Крыма отметил, что в этом году планируется открытие около 350 пляжных зон. Незначительное количество участков остается на реконструкции из-за берегоукрепительных работ и восстановления после штормовых повреждений. При этом пляжей, закрытых из-за аварии с разливом нефти в Керченском проливе, нет.

Единичные случаи обнаружения следов мазута оперативно устраняются в течение суток, подчеркнул он.

Аксенов добавил, что до 1 мая на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края будет введена дополнительная полоса для движения и досмотра транспорта. Также планируется упорядочить движение на ремонтируемом участке трассы Ялта – Симферополь с переносом основных работ на ночные часы в курортный сезон.

Ранее сообщалось, что пляжи Анапы признаны непригодными для отдыха летом. Несмотря на это, питьевая вода, продукты питания и качество воздуха там соответствуют стандартам безопасности.

Туристический режим в Краснодарском крае откроется в обычном режиме.