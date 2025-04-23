В Анапе работы по очистке пляжей от мазута завершатся 13 мая

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Завершение работ по очистке анапских пляжей от мазута запланировано на 13 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Инну Петухову.

"Сезон будет зависеть от заключения Роспотребнадзора, готовы ли наши пляжные территории принимать гостей в текущем сезоне", – отметила она на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии администрации региона.

В конце 2024 года в Керченском проливе в результате крушения танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" побережье Черного моря оказалось загрязнено мазутом.

Министр транспорта Роман Старовойт заявил, что авария произошла из-за нарушения капитанами и судовладельцами сезонных ограничений на судоходства. По предварительным оценкам, экологический ущерб превысил 84,9 миллиарда рублей.

Согласно данным Роспотребнадзора, качество воды и состояние пляжей на курортах Кубани и Крыма соответствуют санитарным нормам, а территории курортных зон находятся вне зоны риска.