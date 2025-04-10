Роспотребнадзор: вода и пляжи на Кубани и в Крыму безопасны для купания

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Вода и пляжи в Сочи, Геленджике, Туапсе, Крыму, Севастополе и других поселениях безопасны для купания. Курорты находятся вне зоны риска, сообщает ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор.

В надзорном ведомстве добавили, что специалисты продолжают мониторинг рыбы из Черного моря. В Роспотребнадзоре уточнили, что рыба и аквакультура, в том числе устрицы и мидии, проверяются по органолептическим показателям, гистамину, бензапирену и полихлорированным бифенилам.

Всего эксперты провели более 2,8 тысячи исследований. В результате анализы питьевой воды, воды из источников водоснабжения, рыбы и морепродуктов в Краснодарском крае и Крыму не показали несоответствия.

Крушение танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" произошло в Керченском проливе в конце прошлого года. В результате черноморские пляжи оказались загрязнены мазутом.

Суммарный ущерб экологии от аварии составил 84,9 миллиарда рублей. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявляла, что владельцы затонувших танкеров могут добровольно возместить ущерб в течение месяца. В противном случае в суд будут поданы иски.

В начале апреля было завершено расследование крушения. По словам министра транспорта Романа Старовойта, причиной стало невыполнение капитанами и судовладельцами ограничений по сезону плавания судов в морских акваториях Азовского моря и Керченского пролива.

