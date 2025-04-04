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Завершено расследование крушения нефтяных танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщило правительство РФ в своем телеграм-канале.

По словам министра транспорта Романа Старовойта, крушение двух танкеров в Керченском проливе произошло из-за невыполнения капитанами и судовладельцами ограничений по сезону плавания судов в морских акваториях Азовского моря и Керченского пролива.

"Кроме того, экипажи судов не были укомплектованы квалифицированными кадрами в соответствии с правовыми актами Минтранса России", – добавил Старовойт.

Также министр сообщил, что материалы дела передадут в Следственный комитет.

В декабре прошлого года в районе Керченского пролива потерпели крушение два танкера "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В результате черноморские пляжи оказались загрязнены мазутом.

Владимир Путин назвал аварию миной замедленного действия и поручил оперативно поднять мазут со дна Черного моря. Владельцы затонувших танкеров предлагали создать два фонда для компенсации нанесенного экологии ущерба.

Суммарный ущерб экологии от крушения танкеров в Черном море составил 84,9 миллиарда рублей. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова отметила, что владельцы затонувших танкеров могут добровольно возместить ущерб в течение месяца. В противном случае в суд будут поданы иски.