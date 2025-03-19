Генпрокуратура проверит работу МЧС из-за просчетов после ЧП с танкерами в Черном море

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Генеральная прокуратура России проверит МЧС в связи с выявленными просчетами в организации защиты населения и территорий после крушения танкеров в Черном море. Об этом заявил генпрокурор Игорь Краснов на расширенном заседании коллегии ведомства.

"С учетом вскрытых просчетов в организации работы по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций мы запланировали проверить работу МЧС России и его территориальных органов", – приводит РИА Новости слова Краснова.

По мнению генпрокурора, чрезвычайная ситуация с выбросом мазута в Черном море связана с халатностью и разгильдяйством. Он призвал при ликвидации последствий разлива нефтепродуктов учесть все возможные риски в связи с предстоящим курортным сезоном.

Халатностью ситуацию в Черном море назвал на заседании и Владимир Путин.

"Крушение двух танкеров с разливом нефтепродуктов в Черном море в конце прошлого года показало, к каким тяжелым последствиям для людей и природы, экономики приводит пренебрежение правилами безопасности, халатность", – заявил президент.

Черноморские пляжи оказались загрязнены мазутом после крушения танкеров в Керченском проливе – "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В связи с этим в Краснодарском крае и Севастополе действует режим ЧС федерального уровня. В Крыму введен режим ЧС регионального характера.

Мэрия Анапы потребовала взыскать 211 миллионов рублей с владельцев танкеров. При этом власти города подчеркнули, что названная сумма не является окончательной. В свою очередь, владельцы затонувших в Керченском проливе танкеров предложили создать два фонда для компенсации нанесенного экологии ущерба.