Новые выбросы мазута зафиксированы на береговой линии Анапы

Фото: телеграм-канал "Оперативный штаб - Краснодарский край"

Команды муниципалитетов Краснодарского края обнаружили на пляжах Анапы несколько новых выбросов мазута. Это произошло во время мониторинга их территорий, сообщила пресс-служба оперштаба региона.

Уточняется, что незначительные выбросы произошли на береговой линии между селом Витязево и станицей Благовещенской. Там уже начали работать команды специалистов из Красноармейского района и Геленджика.

Кроме того, нефтепродукты были найдены командами Абинского и Выселковского районов. Вместе с тем повторные выбросы мазута произошли в Кавказском, Мостовском и Лабинском районах. Уборка там проводится в первую очередь.

Черноморские пляжи и воды оказались загрязнены нефтепродуктами после крушения в середине декабря 2024 года танкеров в Керченском проливе – "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239".

В связи с этим в Краснодарском крае и Севастополе объявили режим ЧС федерального уровня, а в Крыму – режим ЧС регионального характера.

Специалисты уже завершили работы по разделке кормовой части нефтетанкера "Волгонефть-239". До этого они откачали из внутренних резервуаров свыше 1,4 тысячи тонн мазута и топлива, а также отчистили все емкости для устранения возможного загрязнения акватории при проведении работ.