На Кубани завершены работы по разделке кормовой части танкера "Волгонефть-239"

Фото: телеграм-канал "Минтранс России"

На Кубани специалисты раньше срока завершили работы по разделке кормовой части нефтетанкера "Волгонефть-239". Об этом сообщается в телеграм-канале Минтранса РФ.

По первоначальному плану были предусмотрены сроки в два месяца, однако на полную разрезку судна потребовалось чуть больше месяца.

Перед утилизацией было необходимо вывезти с танкера мазут и топливо. До начала разделки из внутренних резервуаров откачали более 1,4 тысячи тонн мазута и топлива, а также провели зачистку всех емкостей, чтобы исключить возможность загрязнения акватории при работах.

"Вокруг кормы танкера было создано искусственное обвалование, которое выполняло роль защитного сооружения и обеспечивало возможность работы техники. Вдоль береговой линии была отсыпана временная дорога, по которой вывозили мазут и металл", – рассказали в министерстве.

Последние фрагменты танкера вывозят с береговой линии на переплавку. ФГБУ "Морспасслужба" уже начало зачистку территории.

Черноморские пляжи и морские воды оказались загрязнены мазутом после крушения танкеров в Керченском проливе – "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", которое произошло в декабре 2024 года.

Владимир Путин поручил кабмину максимально быстро поднять мазут со дна Черного моря. Он назвал произошедшее миной замедленного действия и призвал ликвидировать последствия загрязнения.