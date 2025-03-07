07 марта, 09:17Происшествия
На Кубани завершены работы по разделке кормовой части танкера "Волгонефть-239"
Фото: телеграм-канал "Минтранс России"
На Кубани специалисты раньше срока завершили работы по разделке кормовой части нефтетанкера "Волгонефть-239". Об этом сообщается в телеграм-канале Минтранса РФ.
По первоначальному плану были предусмотрены сроки в два месяца, однако на полную разрезку судна потребовалось чуть больше месяца.
Перед утилизацией было необходимо вывезти с танкера мазут и топливо. До начала разделки из внутренних резервуаров откачали более 1,4 тысячи тонн мазута и топлива, а также провели зачистку всех емкостей, чтобы исключить возможность загрязнения акватории при работах.
"Вокруг кормы танкера было создано искусственное обвалование, которое выполняло роль защитного сооружения и обеспечивало возможность работы техники. Вдоль береговой линии была отсыпана временная дорога, по которой вывозили мазут и металл", – рассказали в министерстве.
Последние фрагменты танкера вывозят с береговой линии на переплавку. ФГБУ "Морспасслужба" уже начало зачистку территории.
Черноморские пляжи и морские воды оказались загрязнены мазутом после крушения танкеров в Керченском проливе – "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", которое произошло в декабре 2024 года.
Владимир Путин поручил кабмину максимально быстро поднять мазут со дна Черного моря. Он назвал произошедшее миной замедленного действия и призвал ликвидировать последствия загрязнения.
Новости регионов: разбор танкера "Волгонефть-239" продолжается в Краснодарском крае